Корональная дыра атакует: что принесет магнитная буря 11 февраля 2025

Магнитная буря, обрушившаяся на Землю 10 февраля 2025, не ослабит своего натиска и 11 февраля. Свежий прогноз опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Чего ждать от космической погоды и насколько сильным будет геомагнитный удар в этот день — в материале URA.RU.
Вспышки на Солнце 11 февраля 2025 года
По данным Лаборатории, 11 февраля Земля будет находиться под влиянием потока быстрого солнечного ветра, исходящего из корональной дыры. Она уже привлекала внимание людей в прошлом месяце, а теперь, сделав полный оборот вокруг Солнца, снова приближается к Земле.
Скорость солнечного ветра в окрестностях Земли уже начала увеличиваться и к 11 февраля может достичь 600-700 км/с, значительно превысив обычные 350-400 км/с. Такое усиление солнечного ветра неизбежно приведет к возмущению магнитосферы Земли.
Ожидается ли магнитная буря 11 февраля 2025 года
Ученые поделились прогнозом на 11 февраля. Вот что нас ждет:
- Вероятность спокойной магнитосферы: 19% — это говорит о том, что спокойной геомагнитной обстановки ждать не стоит.
- Вероятность геомагнитных возмущений: 40% — значительная вероятность умеренных геомагнитных колебаний.
- Вероятность магнитных бурь: 41% — весьма высокая вероятность магнитной бури именно 11 февраля.
Геомагнитная обстановка 11 февраля 2025: почасовой прогноз
Согласно прогнозу, геомагнитная активность начнет нарастать уже в первой половине дня 11 февраля. Ожидается, что уровень возмущений достигнет 4 баллов — возбужденная магнитосфера. Затем, во второй половине дня, возможен некоторый спад активности до 3 баллов — слабо возмущенная магнитосфера. Такой уровень колебаний, вероятно, сохранится в течение дня 11 и 12 февраля.
Таким образом, 11 февраля 2025 года вероятность геомагнитных возмущений и магнитной бури достаточно высока. Однако, прогнозируемый уровень активности не должен вызвать серьезных опасений для здоровья большинства людей.
Геомагнитный прогноз на февраль 2025 года
На этой неделе Земля продолжит находиться под влиянием огромной корональной дыры. С 11 по 16 февраля ученые прогнозируют геомагнитную активность три балла, что считается «зеленым» уровнем. Затем показатели вернутся на уровень двух баллов, что совсем незначительно. А уже с 26 февраля Земля вновь окажется под влиянием магнитных бурь — их сила достигнет 4 баллов. Однако это пока предварительный прогноз, и ситуация может измениться за несколько часов.
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