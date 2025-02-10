Платят 17 тысяч или не дают региональные надбавки: как бойцу СВО решить ситуацию с выплатами

Участник спецоперации на Украины из Свердловской области заявил, что зарабатывает 17 тысяч рублей в месяц, хотя при заключении контракта ему обещали почти 200 тысяч. Многие граждане России также столкнулись с длительными задержками выплат за участие в СВО и снижением зарплат. Подробнее, что делать в подобной ситуации, — в материале URA.RU.
Боец СВО сообщил о зарплате в 17 тысяч рублей
Дмитрий, военнослужащий из Нижнего Тагила, отправившись на СВО, столкнулся с невыполнением обещаний по зарплате. При подписании контракта с Минобороны в июне прошлого года ему гарантировали 195 тысяч рублей в месяц, однако он сейчас получает только 17,8 тысячи.
В декабре депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов получил письмо с жалобой от военнослужащего. В ходе проверки подтвердилось, что Дмитрию выплачивали зарплату не в полном объеме. Депутат сообщил, что командиру воинской части внесено представление, а выплата задолженности остается на контроле ведомства.
Подобные случаи — не редкость
14 января 2025 года стало известно о жалобе жены бойца СВО из Челябинска на невыплату положенной суммы в 1,6 миллиона рублей от региона. Мужчина ушел на фронт еще 17 декабря. По данным министерства социальных отношений Челябинской области, документы о заключении контракта были получены только 13 января. Поэтому средства должны быть перечислены в течение 30 рабочих дней. Об этом писал 72.RU.
По данным «Ленты.ру», контрактник из Тверской области находился на боевом задании и получил ранение, после чего был госпитализирован. За несколько месяцев службы ему выплатили всего 40 тысяч рублей. После обращения в военную прокуратуру выяснилось, что он числился пропавшим без вести, что повлияло на выплаты. Впоследствии ситуация была исправлена.
Историю еще одного контрактника приводит портал 29.RU. Валерий подписал контракт с Минобороны из-за угрозы суда за уклонение от военной службы. Начальная зарплата соответствовала обещанной, однако позже она начала уменьшаться, в итоге составив 60 тысяч рублей. Мать Валерия сообщила, что часть зарплаты уходит на алименты, так как она уведомила приставов о его контракте с армией.
Родные пытались решить проблему через военную прокуратуру и обращались в военкомат, где им посоветовали обратиться к вышестоящему командованию или в военную прокуратуру. Минимальная сумма, которую должен получать Валерий, — 195 тысяч рублей, уверен директор консалтингового агентства «Советник», юрист Константин Берсенев.
Комментарий прокуратуры
31 марта 2024 года генпрокурор РФ Игорь Краснов прокомментировал обращения участников СВО с вопросами о задержках выплат. По его словам, это частое явление.
Краснов заявил, что прокуроры оперативно и жестко реагируют на все подобные случаи. Об этом он рассказал в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал восстановить справедливость для бойцов Курской области, которые не получают выплаты. Тогда проблема возникла на фоне того, что военные считались участниками не СВО, а КТО (контртеррористическая операция).
Что делать, если есть проблемы с выплатами
Жалобу на отсутствие денежных выплат бойцам спецоперации можно подать удаленно. Это необходимо сделать через «Госуслуги».
На портале доступен специальный раздел для военных и их родственников — "Сообщить о проблеме с выплатами и соцподдержкой военнослужащих". После отправки заявления жалоба автоматически будет направлена в соответствующее ведомство.
Кроме того, граждане могут подать жалобу в Следственный комитет Российской Федерации. Для этого существует горячая линия по номеру 8 800 100-12-60. При непоступлении денежных средств на счет также следует обратиться в Единый расчетный центр Минобороны РФ.
Льготы участникам СВО
В 2025 году предусмотрены различные меры поддержки бойцов. Основные из них — банковские кредитные каникулы и пенсия по потере кормильца для семей участников СВО, размер которой зависит от региона и индексируется ежегодно.
Также существуют отсрочки по различным налогам и страховым взносам. Кроме того, участники СВО получают двойной страховой стаж и могут выйти на пенсию за два года до наступления пенсионного возраста. При возникновении проблем с оформлением льгот можно обратиться в государственный фонд «Защитники Отечества», который помогает разрешать подобные вопросы.
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