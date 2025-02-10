За последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили более 5,3 тысячи украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 5 365 украинских боевиков и наемников», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. Больше всего урона противнику нанесли солдаты из группировки «Север», добавил военный эксперт.
Российские войска также уничтожили за неделю 24 танка, 81 артиллерийских орудий и более 400 боевых машин, пояснил Марочко. Также были поражены несколько десятков полевых складов, добавил он.
В январе 2025 года российские военные ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ в районе ЛНР, заявил Марочко. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ потеряли примерно 45 тысяч бойцов вообще за все время СВО.
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