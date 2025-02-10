Марочко раскрыл массовые потери ВСУ за неделю в районе ЛНР

Марочко: ВСУ за неделю потеряли в ЛНР более пяти тысяч человек
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ВСУ за неделю в ЛНР понесли значительные потери, пояснил Андрей Марочко
ВСУ за неделю в ЛНР понесли значительные потери, пояснил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили более 5,3 тысячи украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 5 365 украинских боевиков и наемников», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. Больше всего урона противнику нанесли солдаты из группировки «Север», добавил военный эксперт. 

Российские войска также уничтожили за неделю 24 танка, 81 артиллерийских орудий и более 400 боевых машин, пояснил Марочко. Также были поражены несколько десятков полевых складов, добавил он. 

В январе 2025 года российские военные ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ в районе ЛНР, заявил Марочко. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ потеряли примерно 45 тысяч бойцов вообще за все время СВО. 

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За последнюю неделю российские военнослужащие уничтожили более 5,3 тысячи украинских солдат и иностранных наемников на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Анализ хода ведения СВО на рубежах ЛНР за истекшую неделю. Потери вооруженных формирований Украины в зонах ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ за отчетный промежуток времени составили более 5 365 украинских боевиков и наемников», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. Больше всего урона противнику нанесли солдаты из группировки «Север», добавил военный эксперт.  Российские войска также уничтожили за неделю 24 танка, 81 артиллерийских орудий и более 400 боевых машин, пояснил Марочко. Также были поражены несколько десятков полевых складов, добавил он.  В январе 2025 года российские военные ликвидировали около 37 тысяч бойцов ВСУ в районе ЛНР, заявил Марочко. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ потеряли примерно 45 тысяч бойцов вообще за все время СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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