Целью ВСУ в Краснодарском крае оказался дом беременной женщины

Ночью в поселке Афипский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на дом, в котором проживала беременная женщина. Специалисты экстренной службы незамедлительно доставили хозяйку жилья в больницу.
«Обломки украинского БПЛА ночью упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае. Внутри находилась 32-летняя беременная женщина», — сообщает Life. Там добавили, что хозяйку дома экстренно доставили в больницу для наблюдения.
Падение обломков привело к возгоранию газовой трубы и нанесло повреждения фасаду здания, который планируется восстановить. Также сообщается о повреждении 19-го этажа жилого комплекса. В регионе проводятся проверки.
Ночью 10 февраля над Краснодаром был сбит украинский дрон. Обломки упали на крышу жилого комплекса «Центральный». Глава города Евгений Наумов заявил, что жертв нет, и на месте происшествия работают оперативные службы.
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