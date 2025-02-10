Целью ВСУ в Краснодарском крае оказался дом беременной женщины

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Падение обломков БПЛА привело к возгоранию
Падение обломков БПЛА привело к возгоранию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью в поселке Афипский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на дом, в котором проживала беременная женщина. Специалисты экстренной службы незамедлительно доставили хозяйку жилья в больницу.

«Обломки украинского БПЛА ночью упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае. Внутри находилась 32-летняя беременная женщина», — сообщает Life. Там добавили, что хозяйку дома экстренно доставили в больницу для наблюдения.

Падение обломков привело к возгоранию газовой трубы и нанесло повреждения фасаду здания, который планируется восстановить. Также сообщается о повреждении 19-го этажа жилого комплекса. В регионе проводятся проверки.

Ночью 10 февраля над Краснодаром был сбит украинский дрон. Обломки упали на крышу жилого комплекса «Центральный». Глава города Евгений Наумов заявил, что жертв нет, и на месте происшествия работают оперативные службы.

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Ночью в поселке Афипский Краснодарского края обломки украинского беспилотника упали на дом, в котором проживала беременная женщина. Специалисты экстренной службы незамедлительно доставили хозяйку жилья в больницу. «Обломки украинского БПЛА ночью упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае. Внутри находилась 32-летняя беременная женщина», — сообщает Life. Там добавили, что хозяйку дома экстренно доставили в больницу для наблюдения. Падение обломков привело к возгоранию газовой трубы и нанесло повреждения фасаду здания, который планируется восстановить. Также сообщается о повреждении 19-го этажа жилого комплекса. В регионе проводятся проверки. Ночью 10 февраля над Краснодаром был сбит украинский дрон. Обломки упали на крышу жилого комплекса «Центральный». Глава города Евгений Наумов заявил, что жертв нет, и на месте происшествия работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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