Главу администрации поселения в Ленинградской области задержали за дачу взятки

В Ленинградской области задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения. Следствие подозревает его в даче взятки в особо крупном размере.
«Сотрудники полиции задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталию Масленицыну по подозрению в даче взятки», — сообщает 78.ru. Согласно данным следствия, Масленицына пыталась избежать уголовной ответственности за служебный подлог, связанный с оформлением документации по муниципальному контракту. Она через посредника передала взятку в размере 2 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов.
Первая часть взятки была передана 21 августа на парковке торгового центра «Кубус», вторая часть — 9 октября в месте, которое пока не установлено. Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела. На данный момент Наталия Масленицына находится в изоляторе. Расследование продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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