Главу администрации поселения в Ленинградской области задержали за дачу взятки

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Масленицына через посредника передала взятку в размере 2 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов
Масленицына через посредника передала взятку в размере 2 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов Фото:

В Ленинградской области задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения. Следствие подозревает его в даче взятки в особо крупном размере. 

«Сотрудники полиции задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталию Масленицыну по подозрению в даче взятки», — сообщает 78.ru. Согласно данным следствия, Масленицына пыталась избежать уголовной ответственности за служебный подлог, связанный с оформлением документации по муниципальному контракту. Она через посредника передала взятку в размере 2 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов.

Первая часть взятки была передана 21 августа на парковке торгового центра «Кубус», вторая часть — 9 октября в месте, которое пока не установлено. Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела. На данный момент Наталия Масленицына находится в изоляторе. Расследование продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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В Ленинградской области задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения. Следствие подозревает его в даче взятки в особо крупном размере.  «Сотрудники полиции задержали главу администрации Рабитицкого сельского поселения Волосовского района Ленинградской области Наталию Масленицыну по подозрению в даче взятки», — сообщает 78.ru. Согласно данным следствия, Масленицына пыталась избежать уголовной ответственности за служебный подлог, связанный с оформлением документации по муниципальному контракту. Она через посредника передала взятку в размере 2 миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов. Первая часть взятки была передана 21 августа на парковке торгового центра «Кубус», вторая часть — 9 октября в месте, которое пока не установлено. Эти действия стали основанием для возбуждения уголовного дела. На данный момент Наталия Масленицына находится в изоляторе. Расследование продолжается, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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