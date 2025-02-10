В Курской области продолжаются активные боевые действия между российскими войсками и ВСУ. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил о значительных потерях украинских солдат. Бои продолжаются на различных участках фронта, где российская армия оказывает давление. Ход событий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
В Суджанском районе продолжаются интенсивные боевые действия, где украинские силы недавно предпринимали неудачные попытки атаки на населенный пункт Уланок. Столкновения продолжаются на нескольких других участках фронта. Российские войска оказывают давление на позиции противника, в то время как ВСУ проводят контратакующие действия и перебрасывают дополнительные резервы.
Продолжается работа по ликвидации последствий попыток прорыва со стороны ВСУ в районе Махновки. Группировка войск «Север» сообщает о том, что украинские позиции вокруг Фанасеевки были полностью уничтожены, а также что противник был выбит с нескольких позиций у Черкасской Конопельки. В окрестностях Свердликово и Погребков продолжаются ожесточенные бои. Упорные сражения идут также в районе Викторовки, куда ВСУ пытались перебросить подкрепление. В результате обстрела, произведенного ВСУ, в Рыльском районе пострадали девять частных жилых домов в деревне Слободка.
Большая часть украинских войск, вторгшихся в Курскую область в августе 2024 года, была уничтожена, сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов. По его словам, ВСУ понесли значительные потери, и многие специализированные подразделения были выведены. Текущие формирования ВСУ в регионе в основном состоят из мобилизованных, хотя время от времени появляются и другие подразделения, включая специальные и иностранный легион.
Донецкое направление
Российские войска продолжают активно наступать в сторону Константинополя. Бои не прекращаются в районах Дачного и Андреевки. В то же время на покровском направлении вооруженные силы Украины предпринимают попытки контратак, однако до сих пор не смогли добиться значительных результатов. ВС РФ добиваются успеха юго-западнее Покровска, в частности в Успеновке, а также в ходе боевых действий за Новоалександровку и Удачное.
Часовоярское направление
Бои в Часовом Яре продолжаются, и вооруженные силы России достигли новых тактических успехов. Ситуация на фронте остается напряженной, и борьба за контроль над этим стратегически важным регионом продолжается.
Дзержинское направление
В Дзержинске (Торецке) началась операция по зачистке города, которую проводят специальные подразделения ФСБ с целью нейтрализации украинских диверсантов. Бои продолжаются на окраинах населенных пунктов, прилегающих к городу.
Запорожское направление
Бои в основном проходят в позиционном формате. Активно используются средства для дальнего поражения. На трассе Васильевка — Токмак наблюдается значительное количество украинских FPV-дронов. Ударные дроны ВСУ четыре раза нанесли удары по Энергодару, в результате чего было повреждено высоковольтное оборудование.
Атаки беспилотников ВСУ
Ночью российские средства ПВО отражали налеты украинских БПЛА. В Ростовской области (Миллеровский район) атака отражена. В Краснодаре украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный». Еще один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района, поврежден частный дом. Над территорией Брянской области уничтожены три БПЛА самолетного типа.
В Белгородской области беспилотник атаковал частный дом в селе Теребрено Краснояружского района. В результате сброса с дрона повреждено остекление в двух жилых домах села Коновалово Волоконовского района. FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию в селе Муром Шебекинского округа. В селе Белянка Шебекинского округа беспилотник поразил движущийся легковой автомобиль, в результате чего ранен мужчина. В поселке Уразово Валуйского округа детонация FPV-дрона привела к повреждению двух легковых автомобилей и коммерческих объектов.
В ДНР в районе Горловки от артобстрела пострадала фармацевт аптеки, женщина 1984 года рождения. Повреждены шесть жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры, включая лицей и аптеку в Пантелеймоновке Ясиноватского муниципального округа.
Удары ВС РФ по объектам ВСУ
Вооруженные силы России, в свою очередь, осуществили удары дронов по Киеву, а также по Полтавской, Хмельницкой, Черниговской и Днепропетровской областям. На прошедших выходных вражеские каналы информации сообщили о том, что ВС России повышает интенсивность ежедневных ударов беспилотными летательными аппаратами.
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