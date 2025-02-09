Овечкин одним броском шайбы отправил в нокдаун вратаря «Юты»

Знаменитый хоккеист из России Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», в последней игре против «Юты» броском шайбы серьезно травмировал вратаря канадцев, после чего тот покинул лед. Происшествие случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«В первом периоде Овечкин мощно щелкнул и попал в шлем Ингрэму... Ингрэм не смог прийти в себя и попросил замену — вместо него вышел Карел Веймелка», — передает Sport24.
Ранее Овечкин высказался о личном антирекорде в НХЛ. По его словам, он не совершил ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в его карьере. Хоккеист отметил, что все случается в первый раз.
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