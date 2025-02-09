09 февраля 2025

Овечкин одним броском шайбы отправил в нокдаун вратаря «Юты»

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Овечкин вывел из строя вражеского голкипера одним броском шайбы
Овечкин вывел из строя вражеского голкипера одним броском шайбы Фото:

Знаменитый хоккеист из России Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», в последней игре против «Юты» броском шайбы серьезно травмировал вратаря канадцев, после чего тот покинул лед. Происшествие случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«В первом периоде Овечкин мощно щелкнул и попал в шлем Ингрэму... Ингрэм не смог прийти в себя и попросил замену — вместо него вышел Карел Веймелка», — передает Sport24.

Ранее Овечкин высказался о личном антирекорде в НХЛ. По его словам, он не совершил ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в его карьере. Хоккеист отметил, что все случается в первый раз.

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Знаменитый хоккеист из России Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», в последней игре против «Юты» броском шайбы серьезно травмировал вратаря канадцев, после чего тот покинул лед. Происшествие случилось в матче регулярного чемпионата НХЛ. «В первом периоде Овечкин мощно щелкнул и попал в шлем Ингрэму... Ингрэм не смог прийти в себя и попросил замену — вместо него вышел Карел Веймелка», — передает Sport24. Ранее Овечкин высказался о личном антирекорде в НХЛ. По его словам, он не совершил ни одного броска в створ ворот соперников, что является первым случаем в его карьере. Хоккеист отметил, что все случается в первый раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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