Школу №349 в Петербурге закрыли на карантин из-за ОРВИ

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Число заболевших учеников в классах превысило 25%
Число заболевших учеников в классах превысило 25% Фото:

В связи со вспышкой ОРВИ школа №349 Красногвардейского района Петербурга временно закрыта на карантин. Это решение было принято после того, как процент заболевших учеников превысил 25%. Об этом стало известно «Фонтанке».

«Сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района подтвердили, что школа №349 закрыта на карантин до 12 февраля включительно. Причина — ОРВИ. Число заболевших учеников в классах превысило 25%, поэтому по предписанию Роспотребнадзора решили отправить учебное заведение на карантин», — сообщили «Фонтанке». 

На прошлой неделе было зафиксировано приостановление учебного процесса в 56 классах различных школ Петербурга и 19 группах детских садов. Родители и учащиеся призвали соблюдать рекомендации врачей и специалистов.

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В связи со вспышкой ОРВИ школа №349 Красногвардейского района Петербурга временно закрыта на карантин. Это решение было принято после того, как процент заболевших учеников превысил 25%. Об этом стало известно «Фонтанке». «Сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района подтвердили, что школа №349 закрыта на карантин до 12 февраля включительно. Причина — ОРВИ. Число заболевших учеников в классах превысило 25%, поэтому по предписанию Роспотребнадзора решили отправить учебное заведение на карантин», — сообщили «Фонтанке».  На прошлой неделе было зафиксировано приостановление учебного процесса в 56 классах различных школ Петербурга и 19 группах детских садов. Родители и учащиеся призвали соблюдать рекомендации врачей и специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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