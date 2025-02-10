Школу №349 в Петербурге закрыли на карантин из-за ОРВИ

В связи со вспышкой ОРВИ школа №349 Красногвардейского района Петербурга временно закрыта на карантин. Это решение было принято после того, как процент заболевших учеников превысил 25%. Об этом стало известно «Фонтанке».
«Сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района подтвердили, что школа №349 закрыта на карантин до 12 февраля включительно. Причина — ОРВИ. Число заболевших учеников в классах превысило 25%, поэтому по предписанию Роспотребнадзора решили отправить учебное заведение на карантин», — сообщили «Фонтанке».
На прошлой неделе было зафиксировано приостановление учебного процесса в 56 классах различных школ Петербурга и 19 группах детских садов. Родители и учащиеся призвали соблюдать рекомендации врачей и специалистов.
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