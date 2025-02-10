Мать из Кузбасса лишили свободы за то, что держала дочь в сундуке

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Суд учел, что преступление совершено родителем в отношении несовершеннолетнего
Суд учел, что преступление совершено родителем в отношении несовершеннолетнего Фото:

Женщину из Кузбасса осудили на три года и два месяца за то, что она хранила свою дочь в сундуке. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

«Виновной назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы», — передает сообщение регионального СК VSE42.Ru. Там добавили, что жительница Таштагола осуждена за жестокое обращение с полуторагодовалой дочерью, включая истязания и удерживание ребенка в сундуке.

Установлено, что с октября по декабрь 2023 года мать регулярно подвергала дочь насилию, а также оставляла ее в холодном помещении без одежды. Узнав о происходящем, знакомая женщины сообщила в полицию, и девочка была помещена в социальное учреждение. Суд учел, что преступление совершено в отношении несовершеннолетнего родителем, заключили в СК.

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Женщину из Кузбасса осудили на три года и два месяца за то, что она хранила свою дочь в сундуке. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области. «Виновной назначено наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы», — передает сообщение регионального СК VSE42.Ru. Там добавили, что жительница Таштагола осуждена за жестокое обращение с полуторагодовалой дочерью, включая истязания и удерживание ребенка в сундуке. Установлено, что с октября по декабрь 2023 года мать регулярно подвергала дочь насилию, а также оставляла ее в холодном помещении без одежды. Узнав о происходящем, знакомая женщины сообщила в полицию, и девочка была помещена в социальное учреждение. Суд учел, что преступление совершено в отношении несовершеннолетнего родителем, заключили в СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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