Президент Румынии заявил, что уходит в отставку

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Вскоре Йоханнис покинет пост президента
Вскоре Йоханнис покинет пост президента Фото:

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что 12 февраля уйдет в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте румынского лидера. 

«Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение и Румыния вступит в кризис», — говорится в заявлении Йоханниса. Документ опубликован на сайте президента Румынии. 

Полномочия Йоханниса в качестве президента закончились 21 декабря на фоне отмены выборов. Однако с тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства. Выборы в Румынии запланированы на 4 мая.

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Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что 12 февраля уйдет в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте румынского лидера.  «Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение и Румыния вступит в кризис», — говорится в заявлении Йоханниса. Документ опубликован на сайте президента Румынии.  Полномочия Йоханниса в качестве президента закончились 21 декабря на фоне отмены выборов. Однако с тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства. Выборы в Румынии запланированы на 4 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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