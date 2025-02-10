Президент Румынии заявил, что уходит в отставку

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что 12 февраля уйдет в отставку. Информация об этом размещена на официальном сайте румынского лидера.
«Через несколько дней румынский парламент проголосует за мое отстранение и Румыния вступит в кризис», — говорится в заявлении Йоханниса. Документ опубликован на сайте президента Румынии.
Полномочия Йоханниса в качестве президента закончились 21 декабря на фоне отмены выборов. Однако с тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не будет избран новый глава государства. Выборы в Румынии запланированы на 4 мая.
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