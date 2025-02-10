ВС РФ разбомбили военные аэродромы Украины

Российские военные поразили целый ряд военных аэродромов на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах Украины», — подчеркнули в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Для ударов была задействована артиллерия и беспилотники.
В Минобороны также рассказали, что Киев вновь пытался атаковать Россию. ВСУ запустили около 15 дронов, все они были успешно отражены средствами ПВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.