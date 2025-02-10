ВС РФ разбомбили военные аэродромы Украины

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ВС РФ поразили военные аэродромы на Украине, передает Минобороны РФ
ВС РФ поразили военные аэродромы на Украине, передает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные поразили целый ряд военных аэродромов на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах Украины», — подчеркнули в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Для ударов была задействована артиллерия и беспилотники. 

В Минобороны также рассказали, что Киев вновь пытался атаковать Россию. ВСУ запустили около 15 дронов, все они были успешно отражены средствами ПВО. 

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Российские военные поразили целый ряд военных аэродромов на Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах Украины», — подчеркнули в министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Для ударов была задействована артиллерия и беспилотники.  В Минобороны также рассказали, что Киев вновь пытался атаковать Россию. ВСУ запустили около 15 дронов, все они были успешно отражены средствами ПВО. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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