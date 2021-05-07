7 мая «Сбербанк» повысил минимальную ипотечную ставку на 0,4% — до 7,7% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чтобы претендовать на получение минимальной ипотечной ставки в «Сберанке» необходимо выполнить несколько условий, одно из которых — получать зарплату через эту финансовую организацию. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

Ранее «Сбербанк» повысил минимальную ипотечную ставку на 0,4%. Таким образом с 7 мая этот показатель составит 7,7%. При этом процентная ставка не повысится для тех, кто уже получили одобрение по своей заявке.

«7,7% чтобы получить, это человек доложен быть зарплатником „Сбербанка“, подходить по категорию „молодая семья“. Он должен воспользоваться скидкой в 0,3% за электронную регистрацию и 0,3% за выставление объекта в базу „ДомКлик“», — объяснил Барсуков.

Руководитель пресс-службы федеральной компании «Этажи» Иван Камельских в беседе с URA.RU назвал еще условия для получения минимальной ипотеки в «Сбере». «По 7,7% несколько условий, там „семейная ипотека“, первоначальный взнос от 20%, комплексное страхование, подтверждение доходности», — уточнил собеседник агентства. По его словам, ипотечная ставка 7,7% не является массовой ставкой, при этом среднестатистическая ставка в «Сбербанке» составляет 9,2%.

Барсуков выразил мнение, что если человек не подходит по категорию «молодая семья», то ему уже не будет выгодным брать ипотеку в «Сбербанке». «„Молодая семья“ — это когда супруги находятся браке, есть один ребенок и возраст одного из супругов не более 35 лет. Если вам больше 35 лет, ипотека в „Сбербанке“, скорее всего, будет не выгодной. Если мы про квартиры говорим», — заключил он.

URA.RU направило запрос в адрес «Сбербанка». На момент публикации ответ не поступил.