Адвокат назвал категории россиян, имеющих право на двойную пенсию

Двойную выплату получают, например, летчики-испытатели и космонавты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Некоторым категориям россиян положена двойная пенсия. Среди них — ликвидаторы техногенных катастроф, семьи погибших военных и госслужащие при наличии большого стажа. Такой информацией поделился адвокат Денис Спицын.

«Двойная пенсия положена гражданам, получившим инвалидность из-за военной травмы, ветеранам и инвалидам ВОВ, членам семей погибших военнослужащих, погибших при прохождении службы в армии или из-за военной травмы. На двойную пенсию претендуют родственники погибших космонавтов, летчики-испытатели, космонавты, пенсионеры, имеющие звание „Житель блокадного Ленинграда“, и госслужащие при наличии стажа не менее 15 лет», — приводит его слова «Российская газета».

Ранее в Пенсионном фонде России раскрыли новые правила выхода на досрочную пенсию. Этим правом могут воспользоваться те, кто проходил повышение квалификации. Такие периоды будут включены в «льготный» стаж, если в это время обучающийся был устроен на работу, дающую право на досрочный выход на пенсию. Также у одного из родителей, воспитавших до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида, есть возможность досрочно выйти на пенсию по старости, напоминает RT.