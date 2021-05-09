Несмотря на метеоружие, на параде в Москве прошел дождь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Благодаря применению метеооружия, которое должно было разогнать тучи, удалось провести авиационную часть парада. Об этом сообщил главный специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Метеозащита дала провести воздушный Парад Победы. Нижняя граница сплошной облачности поднялась с 250-300 до 500-600 метров, а видимость улучшилась с 4 до 10 километров. Это и позволило пилотажным группам безопасно пролететь над Красной площадью», — сообщает в своем Instagram метеоролог.

Согласно данным единой информационной системы в Москве на метеозащиту города потратили 417 миллионов рублей. Предполагалось, что это разгонит тучи и во время проведения парада будет солнечно. Несмотря на все усилия в Москве во время парада пошел дождь.