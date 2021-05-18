Курганских пожарных отправили на помощь Тюмени. Фото

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Пожар на шоссе Тюнина. Курган, мчс, пожар, тушение пожара, пожарные, пожарник, пожарный расчет
Сотрудники МЧС из Кургана будут защищать тюменские населенные пункты от пожаров (архивное фото) Фото:

Пожарные и спасатели из Кургана уехали в Тюменскую область, чтобы тушить природные пожары. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области на сайте ведомства.

«Сводный отряд пожарных и спасателей из Кургана отправляется в Тюменскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров», — рассказали в пресс-службе ведомства. В соседний регион отправили 27 человек личного состава и шесть единиц техники.

В ведомстве отметили, что курганцы едут в те районы Тюменской области, где складывается самая сложная ситуация. По данным ведомства, на 18 мая в регионе площадь природных пожаров составляет 1122 гектара.

Ранее депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что часть пожаров пришла в регион из Курганской и Омской областей, но представители ГУ МЧС России по Курганской области объяснили, что его заявление не соответствует действительности. Губернатор Вадим Шумков попросил глав не винить соседние регионы в пожарах. Он отметил, что в начале мая курганцы совместно с тюменцами смогли потушить пожар, который произошел в нескольких километрах от села Боровлянка.

На помощь тюменцам отправили 27 человек
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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