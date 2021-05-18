Пожарные и спасатели из Кургана уехали в Тюменскую область, чтобы тушить природные пожары. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области на сайте ведомства.
«Сводный отряд пожарных и спасателей из Кургана отправляется в Тюменскую область для оказания помощи в тушении природных пожаров», — рассказали в пресс-службе ведомства. В соседний регион отправили 27 человек личного состава и шесть единиц техники.
В ведомстве отметили, что курганцы едут в те районы Тюменской области, где складывается самая сложная ситуация. По данным ведомства, на 18 мая в регионе площадь природных пожаров составляет 1122 гектара.
Ранее депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что часть пожаров пришла в регион из Курганской и Омской областей, но представители ГУ МЧС России по Курганской области объяснили, что его заявление не соответствует действительности. Губернатор Вадим Шумков попросил глав не винить соседние регионы в пожарах. Он отметил, что в начале мая курганцы совместно с тюменцами смогли потушить пожар, который произошел в нескольких километрах от села Боровлянка.
Подписывайтесь на URA.RU в