Бастрыкин: трагедия Казани может случиться в большинстве школ РФ

Председатель СК РФ оценил ход выполнения поручений по обеспечению безопасности школ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Половина поручений по обеспечению безопасности российских школ после трагедии в Керчи так и не была выполнена. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Половина из всех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охраны школ, заканчивая воспитательной работой, не исполнены — вот результат», — заявил Бастрыкин 27 мая в ходе военно-научной конференции в Москве, пишет РИА «Новости». Он отметил, что после трагедии в Керчи власти также долго разбирались и вносили свои предложения по исключению условий, которые способствовали подобным преступлениям.

Данная тема вновь привлекла общественное внимание после недавнего массового убийства в казанском лицее. 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел в образовательное учреждение и напал с оружием на учителей и учеников. Его жертвами стали девять человек, передает «Национальная служба новостей». Галявиеву грозит пожизненное заключение, а после этой трагедии все школы России стали тщательнее проверять на предмет соблюдения мер безопасности, передает RT.