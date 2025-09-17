В Chery прокомментировали сообщения об уходе концерна с рынка РФ

Российское подразделение китайского автомобильного бренда Chery опровергло информацию о возможном уходе марки с рынка РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Бренд Chery не уходит с российского рынка», — заявили в пресс-службе российского подразделения марки. Слова передает РИА Новости.
Ранее Nikkei сообщила, что автопроизводитель Chery Automobile собирается прекратить деятельность на российском рынке. Такое решение якобы обусловлено стремлением компании провести первичное размещение акций на Гонконгской фондовой бирже и необходимостью минимизировать риски, связанные с возможными западными санкциями.
