Большинство россиян одобряет насилие в отношении детей

Социологи сообщили, что 60% россиян считают правомерным физическое наказание детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Физическое наказание детей в определенных ситуациях считают правомерным порядка 60% россиян. Об этом сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова.

«Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи — за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты „за хамство, неуважение“», — цитирует ТАСС Горюнову. Она отметила, что только 36% респондентов считают, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации.

Также среди опрошенных россиян 61% ответили, что их регулярно наказывали в детстве. «Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности», — отметила Горюнова. По ее словам, четверть опрошенных сказали, что физическое наказание применялось либо периодически, либо часто.

Ранее стало известно об инциденте, когда житель Кургана избил дочь из-за того, что она раньше него села за стол. 42-летний мужчина жестоко обращался с дочерью, наносил побои, воспитанием и обучением не занимался. Его приговорили к лишению свободы.