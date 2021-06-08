СК РФ предъявил обвинение экс-руководителю «Открытой России»

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Андрей Пивоваров будет находиться в СИЗО до 31 июля 2021 года Фото:

Следственный комитет РФ предъявил бывшему директору «Открытой России» (организация признана в РФ нежелательной) Андрею Пивоварову обвинение по ст. 284.1 УК РФ «Участие в нежелательной организации». Ранее суд арестовал его до 31 июля 2021 года.

«СК предъявил Андрею Пивоварову обвинение по ст. 284.1 — участие в деятельности нежелательной организации», — сообщает telegram-канал Пивоварова. Сейчас бывший директор «Открытой России» находится в СИЗО Краснодара.

О ликвидации «Открытой России» Пивоваров сообщил в конце мая. «Во избежание уголовного исследования» по решению совета организации также было аннулировано членство в ней, сообщает «Национальная служба новостей». В начале июня Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. Ему вменяют размещение в открытом доступе агитационного материала по поддержке иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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