МИД Украины припугнул Россию турецкими беспилотниками

Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar для сдерживания России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», — сказал Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.
Кулеба добавил, что Украина закупает вооружения «для защиты». По его словам, в случае атаки со стороны РФ украинцы будут использовать беспилотники в любой части страны. Глава МИД также поделился планами оснастить Bayrakta украинскими двигателями.
Ранее в СМИ появилась информация, что американский лидер Джо Байден временно приостановил военную помощь Украине в рамках пакета стоимостью до 100 млн долларов, передает «
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