20 июня 2021

МИД Украины припугнул Россию турецкими беспилотниками

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RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, беспилотник
Украина готова использовать Bayraktar для защиты от РФ Фото:

Украина закупила у Турции ударные беспилотники Bayraktar для сдерживания России. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину», — сказал Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

Кулеба добавил, что Украина закупает вооружения «для защиты». По его словам, в случае атаки со стороны РФ украинцы будут использовать беспилотники в любой части страны. Глава МИД также поделился планами оснастить Bayrakta украинскими двигателями.

Ранее в СМИ появилась информация, что американский лидер Джо Байден временно приостановил военную помощь Украине в рамках пакета стоимостью до 100 млн долларов, передает «Федеральное агентство новостей». Псаки опровергла эти сообщения, назвав их абсурдными. По ее словам, в преддверии саммита США — Россия Вашингтон предоставил Украине пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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