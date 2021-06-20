В Берлине неизвестный расстрелял прохожих

В берлинском районе Веддинг, возле бара неизвестный открыл стрельбу и скрылся. Об этом немецким журналистам сообщили в полиции.
Возле бара на Мюллерштрассе (угол с Трансваальштрассе) преступник сделал не менее десяти выстрелов, сообщает немецкая газета Bild. По предварительной информации, три человека получили тяжелые ранения. После этого неизвестный пустился в бега.
Район оцеплен полицией. Мюллерштрассе в настоящее время закрыта. В декабре прошлого года неизвестный преступник открыл стрельбу недалеко от возле штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Подписывайтесь на URA.RU в