20 июня 2021

В Берлине неизвестный расстрелял прохожих

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В Берлине неизвестный начал стрелять на улице Фото:

В берлинском районе Веддинг, возле бара неизвестный открыл стрельбу и скрылся. Об этом немецким журналистам сообщили в полиции.

Возле бара на Мюллерштрассе (угол с Трансваальштрассе) преступник сделал не менее десяти выстрелов, сообщает немецкая газета Bild. По предварительной информации, три человека получили тяжелые ранения. После этого неизвестный пустился в бега.

Район оцеплен полицией. Мюллерштрассе в настоящее время закрыта. В декабре прошлого года неизвестный преступник открыл стрельбу недалеко от возле штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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