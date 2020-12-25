Полиция занимается поиском стрелявших в Берлине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Берлине неизвестный устроил стрельбу, несколько человек получили ранения. Об этом пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на сообщение берлинской полиции.

«По предварительной информации, несколько человек получили ранения», — сообщает газета. Отмечается, что двое раненых были обнаружены возле штаб-квартиры Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Еще одного пострадавшего вытащили из воды в Ландвер-канале. По данным Reuters, четверо пострадавших увезли в больницу.

Причины произошедшего выясняются. Поиски преступников продолжаются.