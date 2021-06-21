21 июня 2021

Прилепин: бойцы ВСУ намеренно убили ополченцев Донбасса к 22 июня

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Объединительный съезд
Захар Прилепин заявил, что ВСУ намерено убивает ополченцев к российским праздникам Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украинские военные целенаправленно убивают ополченцев Донбасса 9 мая и 22 июня. Об этом заявил член Центрального совета политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», писатель и бывший ополченец Захар Прилепин.

«Армия ВСУ уже с 2014 года старательно убивает ополченцев к православным праздникам, к 22 июня и к 9 мая», — написал Прилепин в своем telegram-канале. Политик утверждает, что украинские военные убивают русских к 22 июня ради мести.

Ранее четверо военнослужащих самопровозглашенной Донецкой народной республики стали жертвами обстрела со стороны военнослужащих ВСУ. Огонь велся по окраинам Донецка, пишет RT. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявлял, что западные страны уже семь лет закрывают глаза на геноцид русскоязычного населения на Украине со стороны официальных властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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