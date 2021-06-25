25 июня 2021

В РФ зафиксировали всплеск мошенничеств со справками о вакцинации

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В России зафиксировали всплеск мошенничества из-за коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Количество объявлений о продаже фальшивых справок о вакцинации от коронавируса с мая выросло в два раза. Об этом сообщил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.

«С 16 июня выявили 61 предложение по продаже сертификатов вакцинации, что в два раза превышает количество предложений, выявленных за весь май», — передает РБК со ссылкой на Егорова. Он отметил, что такая ситуация в России наблюдается после введения обязательной вакцинации в некоторых регионах.

Аналитик подчеркнул, что цена таких сертификатов может достигать 25 тысяч рублей. При этом мошенники могут также заносить сведения о ложной вакцинации в государственный реестр.

Ранее проблему с ростом мошенничества из-за вакцинации от коронавируса зафиксировали в Роскачестве. Обязательная вакцинация от COVID-19 была введена с 16 июня в Москве. После этого соответствующее решение приняли власти некоторых других регионов РФ, среди которых Ленинградская, Нижегородская, Тверская и другие области. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал наращивать темпы вакцинации, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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