В Госдуме предложили снизить часть налогов в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, налог, 3-ндфл, декларация о доходах
В Госдуме предложили уменьшить в два раза налог для организаций инвалидов Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

В Госдуме предложили понизить налоговые тарифы для общественных организаций инвалидов. Планируется уменьшить налог в два раза.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 427 части второй НК РФ (Налогового кодекса — прим. ред.), предусматривающие установление для организаций инвалидов, начиная с 1 января 2022 года, пониженных тарифов страховых взносов на постоянной основе: на ОПС — 10%, на ОСС — 0%, на ОМС — 5%», — сообщается на сайте Государственной Думы. То есть вместо общего тарифа 30% к организациям инвалидов будут применять пониженный тариф 15%.

В пояснительной записке отмечается, что среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. По мнению авторов законопроекта, это является несправедливым, потому что организации инвалидов выполняют социально значимую роль и не в меньшей мере нуждаются в поддержке со стороны государства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года для металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых. Пока что правительство РФ ввело повышенные пошлины на экспорт металлургической промышленности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...