В Госдуме предложили снизить часть налогов в 2022 году

В Госдуме предложили понизить налоговые тарифы для общественных организаций инвалидов. Планируется уменьшить налог в два раза.
«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 427 части второй НК РФ (Налогового кодекса — прим. ред.), предусматривающие установление для организаций инвалидов, начиная с 1 января 2022 года, пониженных тарифов страховых взносов на постоянной основе: на ОПС — 10%, на ОСС — 0%, на ОМС — 5%», — сообщается на сайте Государственной Думы. То есть вместо общего тарифа 30% к организациям инвалидов будут применять пониженный тариф 15%.
В пояснительной записке отмечается, что среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50%, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25%. По мнению авторов законопроекта, это является несправедливым, потому что организации инвалидов выполняют социально значимую роль и не в меньшей мере нуждаются в поддержке со стороны государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года для металлургов повысят налог на добычу полезных ископаемых. Пока что правительство РФ ввело повышенные пошлины на экспорт металлургической промышленности.
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