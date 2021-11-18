Пандемия помогла «Газпрому» вернуть лидерство в рейтинге компаний

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Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг
Всего в списке рейтинга находятся 500 крупнейших компаний России Фото:

Энергетическая компания «Газпром» вернула себе первенство в рейтинге крупнейших компаний России. Это произошло, в том числе и потому, что в 2020 году, во время пандемии, газовая отрасль пользовалась большим спросом, чем нефтяная.

«Первенство в рейтинге вернул себе „Газпром“, который лишь раз, в прошлом году, уступил его компании „Роснефть“. Последняя переместилась на вторую строчку в рейтинге. <…> На руку „Газпрому“ сыграл тот факт, что в пандемию глобальный рынок газа чувствовал себя лучше, чем рынок нефти», — сообщает РБК. Все компании так или иначе потерпели убытки вследствие пандемии, пишет издание. «Газпром» занял лидирующую позицию, т. к. спрос на продукт корпорации упал меньше в сравнении с другими.

Ранее «Газпром» обвинили в установлении искусственных цен на газ в Европе. Польский эксперт Войцех Якубик заявил, что таким образом «закручивается вентиль» Россией и «Газпромом», что приводит к энергокризису в Европе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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