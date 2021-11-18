Пульмонологи назвали способ распознать поражение легких при COVID

Кашель и мокрота свидетельствуют о бактериальной инфекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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О наличии поражения легких говорят низкое содержание кислорода в крови, кашель и одышка. Об этом URA.RU рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

«Нужно определить насыщение крови кислородом. Видно, что, допустим, вместо положенных 98 сатурация у человека 80, а то еще и ниже, значит понятно, что идет нарушение оксигенации организма. Это явный признак гипоксии организма. Появление таких симптомов, как одышка, одышка при физической нагрузке. Проявление воспалений, бронхитов, то есть проявляется кашель, мокрота, значит присоединилась бактериальная инфекция. Уже надо насторожиться», — сказал Сергей Пурясев.

Также выявить поражение легких можно обнаружить с помощью функции внешнего дыхания (диагностический метод, разработанный для оценки состояния дыхательных органов человека — прим. ред.), сказал пульмонолог. «Это достаточно простая процедура. Она определяет скорость вдоха, выдоха, объем насыщения, объем легких. Это все без компьютерной томографии можно определить. КТ делается в экстренных случаях, когда онкология, когда уже все диагностические обследования прошли, но ничего не могут найти, а проблема есть. Тогда идут на такую дорогостоящую процедуру для организма, как КТ», — отметил Пурясев.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев считает, что без компьютерной томографии получить полную картину заболевания все же нельзя. «Вреднее не знать, что происходит в легких. Это намного хуже и опаснее, чем КТ. Можно упустить болезнь. Методы, которые позволяют получить объективную информацию, нам нужны. Этих методов много, например, пульсоксиметрия. Это один из тестов, но нам нужна целостная картина. Мы должны понимать, что у человека не только снижен кислород, но и знать где, какое поражение, на каком уровне. Поэтому без КТ сегодня сложно обойтись», — сообщил врач.