В России отцов предложили отправлять в декрет вместе с матерями

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зелёный марафон. Курган, отец с ребенком, ковалев владимир
Срок отпуска предлагают ограничить двумя неделями Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила рассмотреть инициативу о возможности предоставлять двухнедельный декретный отпуск отцам семей одновременно с матерями. Об этом заявила сама омбудсмен на Московском межрегиональном форуме «Культура отцовства — права и обязанности мужчин в семье и социуме».

«Отец в семье может уйти в декрет, но только вместо мамы. А почему бы не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой», — приводит слова Ярославской РИА «Новости».

Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен в Республики Татарстан Ирина Волынец предложила ввести новые льготы для семей с детьми. Волынец настаивала на предоставлении бесплатного проезда для многодетных.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...