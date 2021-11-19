В России отцов предложили отправлять в декрет вместе с матерями

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила рассмотреть инициативу о возможности предоставлять двухнедельный декретный отпуск отцам семей одновременно с матерями. Об этом заявила сама омбудсмен на Московском межрегиональном форуме «Культура отцовства — права и обязанности мужчин в семье и социуме».
«Отец в семье может уйти в декрет, но только вместо мамы. А почему бы не рассмотреть такой вариант, чтобы хотя бы на две недели дать папе декретный отпуск вместе с мамой», — приводит слова Ярославской РИА «Новости».
Ранее URA.RU сообщало, что детский омбудсмен в Республики Татарстан Ирина Волынец предложила ввести новые льготы для семей с детьми. Волынец настаивала на предоставлении бесплатного проезда для многодетных.
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