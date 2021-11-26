Крупный бизнес в РФ выступает против глобального налога

Российские бизнесмены жестко раскритиковали систему корпоративного налогообложения, которую предложила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Об этом сообщили в российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП).
Главная претензия бизнесменов в том, что единый 15-процентный налог угрожает преференциям, которые получают крупные компании. Среди них — система специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и льготный налоговый статус для резидентов особых экономических зон, передают «Известия». По мнению аналитиков, из-за такого налога российская экономика может стать сильно зависимой от государственной поддержки. Кроме того, могут понадобиться очередные вливания для нивелирования потерь.
Заместитель руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль считает, что опасения РСПП обоснованы, однако и плюсы у предлагаемых решений тоже есть. Например, такое нововведение даст возможность национальным юрисдикциям облагать налогом часть прибыли глобальных корпораций.
Решение ввести такую систему было принято еще в июле. Документ подписали 137 стран, в том числе Россия. Реформа корпоративного налогообложения должна помочь сократить ущерб от «серых» схем, которые используют в крупном бизнесе, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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