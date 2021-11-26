26 ноября 2021

Крупный бизнес в РФ выступает против глобального налога

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правления Челябинской ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». Челябинск, видгоф михаил, фишер михаил
Российские предприниматели раскритиковали систему корпоративного налогообложения Фото:

Российские бизнесмены жестко раскритиковали систему корпоративного налогообложения, которую предложила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Об этом сообщили в российском союзе промышленников и предпринимателей (РССП).

Главная претензия бизнесменов в том, что единый 15-процентный налог угрожает преференциям, которые получают крупные компании. Среди них — система специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и льготный налоговый статус для резидентов особых экономических зон, передают «Известия». По мнению аналитиков, из-за такого налога российская экономика может стать сильно зависимой от государственной поддержки. Кроме того, могут понадобиться очередные вливания для нивелирования потерь.

Заместитель руководителя Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Александра Коваль считает, что опасения РСПП обоснованы, однако и плюсы у предлагаемых решений тоже есть. Например, такое нововведение даст возможность национальным юрисдикциям облагать налогом часть прибыли глобальных корпораций.

Решение ввести такую систему было принято еще в июле. Документ подписали 137 стран, в том числе Россия. Реформа корпоративного налогообложения должна помочь сократить ущерб от «серых» схем, которые используют в крупном бизнесе, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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