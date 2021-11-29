Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

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Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор Фото:

Российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — передает заявление Пескова ТАСС. Он также отметил, что лидеры двух стран наметили предстоящий график контактов на различном уровне.

Ранее сообщалось, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась. 15 ноября группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы. Днем позже — 16 ноября — беженцы начали ломать забор на границе Польши и Белоруссии. Люди также забросали пограничников камнями и гранатами. В ответ пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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