Путин обсудил с Лукашенко ситуацию на белорусско-польской границе

Российский лидер Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты обсудили текущую ситуацию на белорусско-польской границе», — передает заявление Пескова ТАСС. Он также отметил, что лидеры двух стран наметили предстоящий график контактов на различном уровне.
Ранее сообщалось, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась. 15 ноября группа беженцев покинула лагерь и направилась в сторону польской границы. Днем позже — 16 ноября — беженцы начали ломать забор на границе Польши и Белоруссии. Люди также забросали пограничников камнями и гранатами. В ответ пограничники применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.
Подписывайтесь на URA.RU в