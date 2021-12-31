Определен срок индексации маткапитала в 2022 году

01 января 2022 в 08:17 Размер текста - 17 +

Материнский капитал в РФ будет проиндексирован в 2022 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Материнский капитал в России будет проиндексирован 1 февраля по фактической инфляции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован на портале правовой информации. Провести индексацию маткапитала не по прогнозной, как было в 2021 году, а по фактической инфляции предложил сам Путин. В прошлом году родители получали 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 тысяч 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 тысяч 009 рублей. Ранее правительство РФ одобрило законопроект, который наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Но получить эти средства мужчина сможет только если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Материнский капитал в России будет проиндексирован 1 февраля по фактической инфляции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован на портале правовой информации. Провести индексацию маткапитала не по прогнозной, как было в 2021 году, а по фактической инфляции предложил сам Путин. В прошлом году родители получали 483 881,83 рубля на первого ребенка и 639 431,83 рубля — на второго. С учетом инфляции в 2022 году при рождении или усыновлении первого ребенка маткапитал составит 503 тысяч 237 рублей. В случае рождения второго и последующих детей — 665 тысяч 009 рублей. Ранее правительство РФ одобрило законопроект, который наделяет мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал. Но получить эти средства мужчина сможет только если уже вступил в брак и воспитывает детей совместно с усыновившей их супругой.