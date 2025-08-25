«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное сообщение

В эфире радиостанции УВБ-76, известной среди радиолюбителей как «Жужжалка», прозвучала последовательность «НЖТИ 61006 НАРДОСАЖ 4520 9365». Об этом пишет Life.ru.
«Слово “НАРДОСАЖ” может быть частью кодовой таблицы радиостанции УВБ-76, где наборы букв не имеют прямого значения, а служат для проверки связи или передачи ключей», — сказано в сообщении. Кроме того, уточняется, что слово может быть как случайным кодовым словом из военного словаря, так и намеком на некий объект или операцию.
Аналогичные сообщения с уникальными буквенными сочетаниями ранее уже фиксировались в эфире УВБ-76. Среди них встречались слова «НУТОБУЕФ», «АОРТОВЫЙ» и «МИКРОТРОН», которые обсуждались в качестве возможных позывных или условных обозначений военных подразделений. Радиолюбители активно анализируют новые сообщения, выдвигая версии о значении этих сигналов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.