The Guardian узнала о борьбе Назарбаева за активы Казахстана

17 января 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

По версии источников The Guardian, Нурсултан Назарбаев находится в Китае Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул страну и ведет переговоры о перераспределении активов с нынешним президентом Касым-Жомарт Токаевым. Об этом пишет британское издание The Guardian со ссылкой на источники в Казахстане. «Информация на сегодняшний день заключается в том, что Назарбаев жив, и с Токаевым ведутся яростные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты. Борьба за власть продолжается. Нет никаких гарантий, что все закончится гладко», — пишет The Guardian. По информации источников издания, Назарбаев сейчас находится в Китае. «Переговоры продолжаются, но ясно, что эпоха Назарбаева закончилась. Любые чистки ограничатся членами семьи Назарбаева и его ближайшим окружением», — сообщает другой источник The Guardian. Ранее СМИ сообщили, что на фоне массовых протестов в Казахстане Назарбаев сбежал из страны вместе с семьей. После этого Касым-Жомарт Токаев начал снимать родственников Назарбаева с руководящих должностей в госкомпаниях. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер.