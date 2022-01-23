В ОДКБ оценили активность стран НАТО у границ Белоруссии. «Нужно снижать градус напряженности»

24 января 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Станислав Зась считает, что нужно снижать военную активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе Фото: miliman/pickupimage.com Необходимо снижать градус напряженности и военной активности стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе, так как это не способствует укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ и повышение активности военной на этих рубежах не способствуют укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности», — сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ. Зась добавил, что государство имеет право применять коллективные оборонные силы только на своей территории, а за ее пределами можно использовать лишь миротворческие подразделения. Также он поделился планами на проведение международной конференции по обеспечению безопасности стран. Ранее колумнист британского портала Spiked Тим Блэк выразил свое мнение, сказав, что настоящим агрессором в конфликте на Украине является НАТО, а не Россия. Он напомнил, что именно Североатлантический альянс расширяет свое присутствие к границам России, так что опасения Москвы по поводу НАТО «вряд ли иррациональны». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо снижать градус напряженности и военной активности стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе, так как это не способствует укреплению безопасности в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. «Милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ и повышение активности военной на этих рубежах не способствуют укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус противостояния, напряженности, военной активности, искать другие способы для обеспечения безопасности», — сказал Зась в интервью телеканалу ОНТ. Зась добавил, что государство имеет право применять коллективные оборонные силы только на своей территории, а за ее пределами можно использовать лишь миротворческие подразделения. Также он поделился планами на проведение международной конференции по обеспечению безопасности стран. Ранее колумнист британского портала Spiked Тим Блэк выразил свое мнение, сказав, что настоящим агрессором в конфликте на Украине является НАТО, а не Россия. Он напомнил, что именно Североатлантический альянс расширяет свое присутствие к границам России, так что опасения Москвы по поводу НАТО «вряд ли иррациональны».