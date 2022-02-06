Байден высказался об отношениях РФ и Китая после встречи их глав 07 февраля 2022 в 02:47 Размер текста - 17 + Джо Байден не увидел ничего нового в российско-китайских отношениях Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден. Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече президенты приняли ряд важных решений. Журналист The Telegraph Роланд Олифант заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Представитель Госдепа США заявил, что РФ и Китай сблизятся после встречи глав. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден. Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече президенты приняли ряд важных решений. Журналист The Telegraph Роланд Олифант заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Представитель Госдепа США заявил, что РФ и Китай сблизятся после встречи глав. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям