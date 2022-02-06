Байден высказался об отношениях РФ и Китая после встречи их глав

В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома.
В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден. Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече президенты приняли ряд важных решений. Журналист The Telegraph Роланд Олифант заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Представитель Госдепа США заявил, что РФ и Китай сблизятся после встречи глав.