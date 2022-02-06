06 февраля 2022

Байден высказался об отношениях РФ и Китая после встречи их глав

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден не увидел ничего нового в российско-китайских отношениях Фото:

В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече президенты приняли ряд важных решений. Журналист The Telegraph Роланд Олифант заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Представитель Госдепа США заявил, что РФ и Китай сблизятся после встречи глав.

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В отношениях России и Китая нет ничего нового. Об этом заявил президент США Джо Байден. Журналист задал американскому президенту вопрос о российско-китайских отношениях после встречи глав РФ и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпиня. «В этом нет ничего нового», — ответил Джо Байден, передает пресс-пул Белого Дома. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. На встрече президенты приняли ряд важных решений. Журналист The Telegraph Роланд Олифант заявил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин оспорили многолетнее лидерство стран Запада. Представитель Госдепа США заявил, что РФ и Китай сблизятся после встречи глав.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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