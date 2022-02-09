Задержаны четверо участников террористической структуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали террористов запрещенной и ликвидированной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержаны четверо участников террористической структуры», — приводит информацию «Пятый канал». Ликвидированные граждане занимались запрещенной деятельностью.

Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию. В домах сторонников провели обыски, которые прошли в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма, а также в Севастополе.