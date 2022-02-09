Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали террористов запрещенной и ликвидированной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Задержаны четверо участников террористической структуры», — приводит информацию «Пятый канал». Ликвидированные граждане занимались запрещенной деятельностью.
Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию. В домах сторонников провели обыски, которые прошли в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма, а также в Севастополе.
Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали террористов запрещенной и ликвидированной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. «Задержаны четверо участников террористической структуры», — приводит информацию «Пятый канал». Ликвидированные граждане занимались запрещенной деятельностью. Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию. В домах сторонников провели обыски, которые прошли в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма, а также в Севастополе.