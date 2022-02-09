ФСБ ликвидировала в Крыму пособников террористов. Видео

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Суд по делу Евгения Тефтелева о взятках. Челябинск, фсб, военные, пистолет, оружие, фсо, камуфляж, конвой, охрана, солдат
Задержаны четверо участников террористической структуры Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали террористов запрещенной и ликвидированной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Задержаны четверо участников террористической структуры», — приводит информацию «Пятый канал». Ликвидированные граждане занимались запрещенной деятельностью.

Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию. В домах сторонников провели обыски, которые прошли в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма, а также в Севастополе.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности ликвидировали террористов запрещенной и ликвидированной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. «Задержаны четверо участников террористической структуры», — приводит информацию «Пятый канал». Ликвидированные граждане занимались запрещенной деятельностью. Они распространяли среди крымчан террористическую идеологию. В домах сторонников провели обыски, которые прошли в Бахчисарайском, Белогорском и Симферопольском районах Крыма, а также в Севастополе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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