Глава ОКР: решение по допинг-пробе Валиевой задержали намеренно

11 февраля 2022 в 12:14 Размер текста - 17 +

Информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно обнародовать после окончания командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он обратил внимание, что допинг-проба слишком долго шла до Стокгольмской антидопинговой лаборатории. «В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — цитирует Станислава Позднякова ТАСС. Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в организме Валиевой обнаружен запрещенный для спортсменов препарат триметазидин. РУСАДА временно отстранило фигуристку от выступления на Олимпиаде в Пекине, но после разрешило ей вернуться к соревнованиям. До этого организаторы Игры-2022 перенесли награждение российских спортсменов по итогам командного турнира. В СМИ появилась информация, что фигуристов из сборной ОКР могут лишить золотых медалей.