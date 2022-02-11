Глава ОКР: решение по допинг-пробе Валиевой задержали намеренно

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Станислав Поздняков считает подозрительным то, что допинг-проба Камилы Валиевой пришла в Стокгольм через месяц Фото:
новость из сюжета
Допинг-скандал с Валиевой на Олимпиаде в Пекине

Информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно обнародовать после окончания командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он обратил внимание, что допинг-проба слишком долго шла до Стокгольмской антидопинговой лаборатории.

«В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — цитирует Станислава Позднякова ТАСС.

Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в организме Валиевой обнаружен запрещенный для спортсменов препарат триметазидин. РУСАДА временно отстранило фигуристку от выступления на Олимпиаде в Пекине, но после разрешило ей вернуться к соревнованиям. До этого организаторы Игры-2022 перенесли награждение российских спортсменов по итогам командного турнира. В СМИ появилась информация, что фигуристов из сборной ОКР могут лишить золотых медалей.

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Информацию о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой могли намеренно обнародовать после окончания командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он обратил внимание, что допинг-проба слишком долго шла до Стокгольмской антидопинговой лаборатории. «В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — цитирует Станислава Позднякова ТАСС. Ранее Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в организме Валиевой обнаружен запрещенный для спортсменов препарат триметазидин. РУСАДА временно отстранило фигуристку от выступления на Олимпиаде в Пекине, но после разрешило ей вернуться к соревнованиям. До этого организаторы Игры-2022 перенесли награждение российских спортсменов по итогам командного турнира. В СМИ появилась информация, что фигуристов из сборной ОКР могут лишить золотых медалей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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