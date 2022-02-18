Мишустин назначил нового главу Роспатента

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал новое назначение Фото:

Экс-заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов стал главой ведомства. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ.

Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». В 2000—2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО «Торговый Дом „Библио-Глобус“». Занимал должность заместителя главы Роспатента с 2018 года.

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Экс-заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов стал главой ведомства. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ. Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». В 2000—2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО «Торговый Дом „Библио-Глобус“». Занимал должность заместителя главы Роспатента с 2018 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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