Мишустин назначил нового главу Роспатента

Михаил Мишустин подписал новое назначение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов стал главой ведомства. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ.

Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». В 2000—2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО «Торговый Дом „Библио-Глобус“». Занимал должность заместителя главы Роспатента с 2018 года.