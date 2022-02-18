Мишустин назначил нового главу Роспатента

Экс-заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов стал главой ведомства. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
«Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ.
Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». В 2000—2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО «Торговый Дом „Библио-Глобус“». Занимал должность заместителя главы Роспатента с 2018 года.
Экс-заместитель руководителя Роспатента Юрий Зубов стал главой ведомства. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. «Новым руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) стал Юрий Зубов. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщается на сайте правительства РФ. Зубов родился 20 апреля 1979 года в Москве. Окончил МГУКИ по специальности «Информационные системы в социально-культурной сфере». В 2000—2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО «Торговый Дом „Библио-Глобус“». Занимал должность заместителя главы Роспатента с 2018 года.