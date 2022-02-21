Минсельхоз предрек рост цен на четыре важных продукта

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В России ожидается рост цен на молоко, сахар, хлеб и овощи Фото:

Министерство сельского хозяйства РФ на 2022 год прогнозирует резкий рост стоимости продуктов питания. Прежде всего, подорожают молочная продукция, хлеб, сахар и овощи. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить. Молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи были определены Минсельхозом как товарные позиции, цены на которые могут вырасти», — заявила Лут в разговоре с «Известиями».

Ранее сообщалось, что производители продуктов из-за с роста цен в России, стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса, сообщили в одной из розничных сетей.

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Министерство сельского хозяйства РФ на 2022 год прогнозирует резкий рост стоимости продуктов питания. Прежде всего, подорожают молочная продукция, хлеб, сахар и овощи. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. «Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить. Молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи были определены Минсельхозом как товарные позиции, цены на которые могут вырасти», — заявила Лут в разговоре с «Известиями». Ранее сообщалось, что производители продуктов из-за с роста цен в России, стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса, сообщили в одной из розничных сетей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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