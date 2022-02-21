Минсельхоз предрек рост цен на четыре важных продукта

В России ожидается рост цен на молоко, сахар, хлеб и овощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Министерство сельского хозяйства РФ на 2022 год прогнозирует резкий рост стоимости продуктов питания. Прежде всего, подорожают молочная продукция, хлеб, сахар и овощи. Об этом заявила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

«Какие риски мы видим в текущем году по росту цен? Четыре товарных позиции можно выделить. Молоко и молочная продукция, хлеб, сахар и овощи были определены Минсельхозом как товарные позиции, цены на которые могут вырасти», — заявила Лут в разговоре с «Известиями».

Ранее сообщалось, что производители продуктов из-за с роста цен в России, стали уменьшать размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара. Снижение размеров упаковки позволяет оставить неизменной конечную цену для покупателя и не приводит к падению спроса, сообщили в одной из розничных сетей.