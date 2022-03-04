Политолог: речь Путина говорит о завершающей стадии спецоперации

Слова президента России Владимира Путина, сказанные на совещании Совета безопасности РФ, указывают на завершающую фазу спецоперации на Украине. Как отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU российский лидер пытается сохранить жизни людей.
«Главные акценты в речи президента — гуманизм и эмпатия. Адресована она прежде всего гражданам России и Украины. Путин ясно дал понять, что для него каждый погибший и раненый солдат очень важны, что государство гарантирует поддержку и защиту их родных. Важнейший приоритет спецоперации — сохранение жизни, здоровья и имущества мирных граждан. Поэтому президент говорил о мирных коридорах и нанесении ударов исключительно по военным целям. Думаю, по этой позиции президента можно судить и о завершающей фазе спецоперации: главное — сохранение жизни русских и украинцев, сбережение народа», — сказал Дмитрий Орлов.
Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.
Слова президента России Владимира Путина, сказанные на совещании Совета безопасности РФ, указывают на завершающую фазу спецоперации на Украине. Как отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU российский лидер пытается сохранить жизни людей. «Главные акценты в речи президента — гуманизм и эмпатия. Адресована она прежде всего гражданам России и Украины. Путин ясно дал понять, что для него каждый погибший и раненый солдат очень важны, что государство гарантирует поддержку и защиту их родных. Важнейший приоритет спецоперации — сохранение жизни, здоровья и имущества мирных граждан. Поэтому президент говорил о мирных коридорах и нанесении ударов исключительно по военным целям. Думаю, по этой позиции президента можно судить и о завершающей фазе спецоперации: главное — сохранение жизни русских и украинцев, сбережение народа», — сказал Дмитрий Орлов. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.