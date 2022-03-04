Политолог: речь Путина говорит о завершающей стадии спецоперации

04 марта 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Для Владимира Путина важен каждый солдат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова президента России Владимира Путина, сказанные на совещании Совета безопасности РФ, указывают на завершающую фазу спецоперации на Украине. Как отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU российский лидер пытается сохранить жизни людей. «Главные акценты в речи президента — гуманизм и эмпатия. Адресована она прежде всего гражданам России и Украины. Путин ясно дал понять, что для него каждый погибший и раненый солдат очень важны, что государство гарантирует поддержку и защиту их родных. Важнейший приоритет спецоперации — сохранение жизни, здоровья и имущества мирных граждан. Поэтому президент говорил о мирных коридорах и нанесении ударов исключительно по военным целям. Думаю, по этой позиции президента можно судить и о завершающей фазе спецоперации: главное — сохранение жизни русских и украинцев, сбережение народа», — сказал Дмитрий Орлов. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Слова президента России Владимира Путина, сказанные на совещании Совета безопасности РФ, указывают на завершающую фазу спецоперации на Украине. Как отметил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов в беседе с URA.RU российский лидер пытается сохранить жизни людей. «Главные акценты в речи президента — гуманизм и эмпатия. Адресована она прежде всего гражданам России и Украины. Путин ясно дал понять, что для него каждый погибший и раненый солдат очень важны, что государство гарантирует поддержку и защиту их родных. Важнейший приоритет спецоперации — сохранение жизни, здоровья и имущества мирных граждан. Поэтому президент говорил о мирных коридорах и нанесении ударов исключительно по военным целям. Думаю, по этой позиции президента можно судить и о завершающей фазе спецоперации: главное — сохранение жизни русских и украинцев, сбережение народа», — сказал Дмитрий Орлов. Спецоперацию на Украине российские войска начали утром 24 февраля. Ее задача — денацификация и демилитаризация страны. На совещании с членами Совбеза Владимир Путин рассказал о героическом поступке старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова и представил его к награде посмертно. Российский лидер объявил, что семья каждого погибшего во время спецоперации военного получит единовременно по 7 миллионов 421 тысяче рублей.