Песков: Россия не собирается делить Украину на части

05 марта 2022 в 05:57 Размер текста - 17 +

Главными целями РФ на Украине являются освобождение страны от нацистской идеологии и обеспечение безопасности России, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Москва не ставит перед собой цель разделить Украину на части в ходе проведения спецоперации. РФ хочет освободить страну от влияния нацисткой идеологии, а также добиться обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «После государственного переворота 2014 года Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. <…> Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России. <…> Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia. Также пресс-секретарь отметил, что Россия пытается добиться изменения баланса в сфере безопасности в Европе. Помимо этого, Москва не хочет, чтобы на Украину поставлялось вооружение от НАТО. Песков отметил, что РФ, признавав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имеет перед территориями обязательства по обеспечению безопасности, которые сейчас и выполняет. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Москва не ставит перед собой цель разделить Украину на части в ходе проведения спецоперации. РФ хочет освободить страну от влияния нацисткой идеологии, а также добиться обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «После государственного переворота 2014 года Украина стала подвержена влиянию нацистской идеологии. <…> Мы хотим освободить ее от этой идеологии. Кроме того, на Украине увеличилось присутствие натовской инфраструктуры, которая напрямую угрожает безопасности России. <…> Мы не ставим целью разделить украинскую территорию на части, но добиваемся обеспечения гарантий собственной безопасности», — сказал Песков в интервью телеканалу Sky News Arabia. Также пресс-секретарь отметил, что Россия пытается добиться изменения баланса в сфере безопасности в Европе. Помимо этого, Москва не хочет, чтобы на Украину поставлялось вооружение от НАТО. Песков отметил, что РФ, признавав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), имеет перед территориями обязательства по обеспечению безопасности, которые сейчас и выполняет. Спецоперация Вооруженных Сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По данным Минобороны РФ, украинская сторона позволяет себе блокировать передвижение беженцев. Помимо этого, отмечены случаи издевательств украинских националистов над захваченными российскими военнослужащими.