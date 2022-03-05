ТАСС: в Белом Доме осудили наказание РФ за фейки

В США выступили против российского закона, предусматривающего до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, передает ТАСС.
«Мы осуждаем принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую „ложную“ информацию о бессовестной войне (президента России Владимира — прим. URA.RU) Путина на Украине», — заявила Хорн. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном в субботу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет.
В США выступили против российского закона, предусматривающего до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщила официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн, передает ТАСС. «Мы осуждаем принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую „ложную“ информацию о бессовестной войне (президента России Владимира — прим. URA.RU) Путина на Украине», — заявила Хорн. Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном в субботу. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антироссийским санкциям. Срок заключения, в соответствии с законом, составляет до 15 лет.