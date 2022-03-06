Чучела Байдена и Зеленского сожгли на масленицу в Подмосковье. Видео

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В Подмосковье сожгли чучела Байдена и Зеленского Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В подмосковном Лыткарине на масленице сожгли чучела с лицами лидера США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Идея принадлежит жителям города.

«Масленица символизирует переход от темного времени к светлому. А именно это происходит сейчас на планете. Самим же президентам желаем душевного здоровья и твердого ума», — объяснили жители «Подмосковью сегодня».

По их мнению, темные времена должны уйти. А твердый ум поможет президентам США и Украины принять правильные решения, избежав жертв и разрушений.

Жители отпраздновали таким образом масленицу во время проведения спецоперации РФ на Украине. По приказу президента РФ Владимира Путина, российские военные будут демилитаризировать и денацифицировать Украину. Опасения РФ вызывали националисты, действующие на территории соседней страны. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также Россию не устроило желание НАТО расшириться до границ России, приняв в свой состав Украину и Грузию.

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В подмосковном Лыткарине на масленице сожгли чучела с лицами лидера США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Идея принадлежит жителям города. «Масленица символизирует переход от темного времени к светлому. А именно это происходит сейчас на планете. Самим же президентам желаем душевного здоровья и твердого ума», — объяснили жители «Подмосковью сегодня». По их мнению, темные времена должны уйти. А твердый ум поможет президентам США и Украины принять правильные решения, избежав жертв и разрушений. Жители отпраздновали таким образом масленицу во время проведения спецоперации РФ на Украине. По приказу президента РФ Владимира Путина, российские военные будут демилитаризировать и денацифицировать Украину. Опасения РФ вызывали националисты, действующие на территории соседней страны. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также Россию не устроило желание НАТО расшириться до границ России, приняв в свой состав Украину и Грузию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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