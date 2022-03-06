Чучела Байдена и Зеленского сожгли на масленицу в Подмосковье. Видео

06 марта 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

В Подмосковье сожгли чучела Байдена и Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подмосковном Лыткарине на масленице сожгли чучела с лицами лидера США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Идея принадлежит жителям города. «Масленица символизирует переход от темного времени к светлому. А именно это происходит сейчас на планете. Самим же президентам желаем душевного здоровья и твердого ума», — объяснили жители «Подмосковью сегодня». По их мнению, темные времена должны уйти. А твердый ум поможет президентам США и Украины принять правильные решения, избежав жертв и разрушений. Жители отпраздновали таким образом масленицу во время проведения спецоперации РФ на Украине. По приказу президента РФ Владимира Путина, российские военные будут демилитаризировать и денацифицировать Украину. Опасения РФ вызывали националисты, действующие на территории соседней страны. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также Россию не устроило желание НАТО расшириться до границ России, приняв в свой состав Украину и Грузию. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В подмосковном Лыткарине на масленице сожгли чучела с лицами лидера США Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Идея принадлежит жителям города. «Масленица символизирует переход от темного времени к светлому. А именно это происходит сейчас на планете. Самим же президентам желаем душевного здоровья и твердого ума», — объяснили жители «Подмосковью сегодня». По их мнению, темные времена должны уйти. А твердый ум поможет президентам США и Украины принять правильные решения, избежав жертв и разрушений. Жители отпраздновали таким образом масленицу во время проведения спецоперации РФ на Украине. По приказу президента РФ Владимира Путина, российские военные будут демилитаризировать и денацифицировать Украину. Опасения РФ вызывали националисты, действующие на территории соседней страны. По данным Минобороны РФ, украинские националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах, чтобы использовать жителей как живой щит. Также Россию не устроило желание НАТО расшириться до границ России, приняв в свой состав Украину и Грузию.