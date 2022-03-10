Mitsubishi Electric прекращает поставки в Россию

Продолжение ведения бизнеса представляется сложным, заявили в компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Компания Mitsubishi Electric прекращает поставлять электронную продукцию в Россию из-за спецоперации РФ на Украине. Такое сообщение распространила компания.

«В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию. Продолжение ведения бизнеса представляется сложным», — приводит информацию ТАСС.

Кроме того, компания направит денежные средства в размере миллиона евро гражданам, бежавшим с Украины. Mitsubishi Electric занимается производством и продажей электроники — кондиционеров, бытовой техники.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, действия РФ носят освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда гражданам нет. Несмотря на это, ряд стран ввел против России санкции, в том числе в экономической сфере.