Mitsubishi Electric прекращает поставки в Россию

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Продолжение ведения бизнеса представляется сложным, заявили в компании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Компания Mitsubishi Electric прекращает поставлять электронную продукцию в Россию из-за спецоперации РФ на Украине. Такое сообщение распространила компания.

«В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию. Продолжение ведения бизнеса представляется сложным», — приводит информацию ТАСС.

Кроме того, компания направит денежные средства в размере миллиона евро гражданам, бежавшим с Украины. Mitsubishi Electric занимается производством и продажей электроники — кондиционеров, бытовой техники.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, действия РФ носят освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда гражданам нет. Несмотря на это, ряд стран ввел против России санкции, в том числе в экономической сфере.

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Компания Mitsubishi Electric прекращает поставлять электронную продукцию в Россию из-за спецоперации РФ на Украине. Такое сообщение распространила компания. «В связи со сложившейся логистической и финансовой ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в Россию. Продолжение ведения бизнеса представляется сложным», — приводит информацию ТАСС. Кроме того, компания направит денежные средства в размере миллиона евро гражданам, бежавшим с Украины. Mitsubishi Electric занимается производством и продажей электроники — кондиционеров, бытовой техники. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, действия РФ носят освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда гражданам нет. Несмотря на это, ряд стран ввел против России санкции, в том числе в экономической сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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