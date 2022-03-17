17 марта 2022

Центробанк нашел способ обойти блокировку Visa

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В ЦБ решили, что операции в СБП будут возможны на более крупные суммы Фото:
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Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами.

«Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ.

Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних.

С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.

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Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами. «Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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