Центробанк нашел способ обойти блокировку Visa

17 марта 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

В ЦБ решили, что операции в СБП будут возможны на более крупные суммы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами. «Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ путем увеличения размера одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) позволит предприятиям активнее предлагать клиентам такой вариант оплаты. Благодаря этому россиянам не потребуется пользоваться банковскими картами. «Максимальный размер одной операции в СБП планируется увеличить до 1 млн рублей. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты», — сообщается на сайте ЦБ РФ. Также отмечается, что ТСП теперь смогут сократить издержки на прием безналичных платежей. Причиной этому является то, что банковские комиссии за прием оплаты через систему в 3 раза ниже нынешних. С 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели жесткие ограничения в отношении РФ. Многие иностранные компании решили приостановить работу в РФ.