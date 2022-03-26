Полковник: Россия уничтожит военную помощь Британии для Украины

Армия России уничтожит военную помощь Украине из Британии, как только грузовики с 6000 ракет, пересекут границу страны со стороны Польши. Запад сможет лишь перевести Киеву обещанное финансирование, заявил в интервью URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Деньги до Украины дойдут, упадут на счета. А вот как 6000 ракет доставить на поле боя? Самолеты не летают, поезда не ходят, единственный способ — автомобильным транспортом из Польши. Представьте себе, автомобильная колонна начинает везти оружие. Как только она пересечет украинскую границу, по ней сразу же будет нанесен удар военно-космическими силами РФ, так как это военный груз. Наши все отслеживают. [Заявление о помощи] — это пропагандистские меры, которые не играют никакой роли для усиления боеспособности украинской армии», — рассказал URA.RU Матвийчук.
Пресс-служба премьера Великобритании 24 марта заявила, что планируется выделить Киеву 25 млн фунтов на военные нужды. Лондон также поставит 6000 ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем.
Спецоперация российской армии на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основными ее целями глава РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российский лидер предлагал Киеву вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы избежать кровопролития. Украинские власти не услышали эти просьбы, после чего Россия вынуждена была встать на защиту Донбасса.
Армия России уничтожит военную помощь Украине из Британии, как только грузовики с 6000 ракет, пересекут границу страны со стороны Польши. Запад сможет лишь перевести Киеву обещанное финансирование, заявил в интервью URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Деньги до Украины дойдут, упадут на счета. А вот как 6000 ракет доставить на поле боя? Самолеты не летают, поезда не ходят, единственный способ — автомобильным транспортом из Польши. Представьте себе, автомобильная колонна начинает везти оружие. Как только она пересечет украинскую границу, по ней сразу же будет нанесен удар военно-космическими силами РФ, так как это военный груз. Наши все отслеживают. [Заявление о помощи] — это пропагандистские меры, которые не играют никакой роли для усиления боеспособности украинской армии», — рассказал URA.RU Матвийчук. Пресс-служба премьера Великобритании 24 марта заявила, что планируется выделить Киеву 25 млн фунтов на военные нужды. Лондон также поставит 6000 ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем. Спецоперация российской армии на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основными ее целями глава РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российский лидер предлагал Киеву вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы избежать кровопролития. Украинские власти не услышали эти просьбы, после чего Россия вынуждена была встать на защиту Донбасса.