Полковник: Россия уничтожит военную помощь Британии для Украины

Эксперт: военная помощь Украине будет уничтожена армией России, как только пересечет границу страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожит военную помощь Украине из Британии, как только грузовики с 6000 ракет, пересекут границу страны со стороны Польши. Запад сможет лишь перевести Киеву обещанное финансирование, заявил в интервью URA.RU бывший офицер спецназа, участник конфликта в Афганистане, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Деньги до Украины дойдут, упадут на счета. А вот как 6000 ракет доставить на поле боя? Самолеты не летают, поезда не ходят, единственный способ — автомобильным транспортом из Польши. Представьте себе, автомобильная колонна начинает везти оружие. Как только она пересечет украинскую границу, по ней сразу же будет нанесен удар военно-космическими силами РФ, так как это военный груз. Наши все отслеживают. [Заявление о помощи] — это пропагандистские меры, которые не играют никакой роли для усиления боеспособности украинской армии», — рассказал URA.RU Матвийчук.

Пресс-служба премьера Великобритании 24 марта заявила, что планируется выделить Киеву 25 млн фунтов на военные нужды. Лондон также поставит 6000 ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем.

Спецоперация российской армии на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Основными ее целями глава РФ Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Российский лидер предлагал Киеву вывести войска из Донецкой и Луганской народных республик, чтобы избежать кровопролития. Украинские власти не услышали эти просьбы, после чего Россия вынуждена была встать на защиту Донбасса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам