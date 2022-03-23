Британия направит Украине миллионы фунтов на военные нужды

24 марта 2022 в 04:29 Размер текста - 17 +

Великобритания также поставит на Украину шесть тысяч ракет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания выделит на Украину 25 миллионов фунтов на военные нужды, а также поставит шесть тысяч ракет. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера. «Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом большом пакете поддержки Украине <…> Объявленные меры включают в себя 25 миллионов фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Ранее один из российских пранкеров позвонил министру Британии представившись украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. В беседе глава британского министерства Бен Уоллес рассказал, что власти Великобритании поставили Украине почти все свои противотанковые ракеты. Позднее Бен Уоллес сказал, что его собеседник не вызвал у него никаких подозрений. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания выделит на Украину 25 миллионов фунтов на военные нужды, а также поставит шесть тысяч ракет. Об этом сообщила пресс-служба британского премьера. «Премьер-министр сегодня на встречах НАТО и G7 объявит о новом большом пакете поддержки Украине <…> Объявленные меры включают в себя 25 миллионов фунтов для армии Украины, а также 6 тысяч ракет, состоящих из противотанкового оружия и осколочно-фугасных систем», — цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости». Ранее один из российских пранкеров позвонил министру Британии представившись украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем. В беседе глава британского министерства Бен Уоллес рассказал, что власти Великобритании поставили Украине почти все свои противотанковые ракеты. Позднее Бен Уоллес сказал, что его собеседник не вызвал у него никаких подозрений. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Однако просьбы не были услышаны, и Россия была вынуждена встать на защиту этих республик, чтобы не допустить расширения НАТО к своим границам.