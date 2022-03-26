Российские войска ПВО сбили три украинских самолета

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Средства ПВО сбили три самолета и шесть беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы противоракетной обороны (ПВО) сбили три украинских самолета и шесть беспилотников. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в эфире телеканала «Россия 24».

«Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса „Точка-У“ в районе населенного пункта Васильевка», — сообщил Конашенков.

Также российская армия с помощью высокоточных ракетных ударов уничтожила склад ГСМ в районе Николаева и склад с боеприпасами в Житомирской области. Всего за сутки армия РФ поразила 117 военных объектов ВСУ. Сейчас российские военные ведут бои в районе Новомихайловки и Новобахмутовки.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.

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Российские системы противоракетной обороны (ПВО) сбили три украинских самолета и шесть беспилотников. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в эфире телеканала «Россия 24». «Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое три украинских самолета, а также шесть беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса „Точка-У“ в районе населенного пункта Васильевка», — сообщил Конашенков. Также российская армия с помощью высокоточных ракетных ударов уничтожила склад ГСМ в районе Николаева и склад с боеприпасами в Житомирской области. Всего за сутки армия РФ поразила 117 военных объектов ВСУ. Сейчас российские военные ведут бои в районе Новомихайловки и Новобахмутовки. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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