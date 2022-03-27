Экс-премьер Украины назвал Зеленского военным преступником

Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского военным преступником Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал Азаров в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти отвечают интересам США, но не собственного народа.

Ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленский исповедает нацистскую идеологию. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения.