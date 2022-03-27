Экс-премьер Украины назвал Зеленского военным преступником

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал Азаров в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти отвечают интересам США, но не собственного народа.
Ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленский исповедает нацистскую идеологию. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения.
Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал Азаров в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти отвечают интересам США, но не собственного народа. Ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленский исповедает нацистскую идеологию. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения.