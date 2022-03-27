27 марта 2022

Экс-премьер Украины назвал Зеленского военным преступником

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Бывший премьер-министр Украины назвал Зеленского военным преступником Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал Азаров в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти отвечают интересам США, но не собственного народа.

Ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленский исповедает нацистскую идеологию. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения.

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Президент Украины Владимир Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель. С таким заявлением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Те приказы, которые сейчас отдаются, обрекают военнослужащих Украины на уничтожение, на физическую ликвидацию. Человек, которому не жалко людей, не жалко страну — это военный преступник. Эта власть должна быть в любом случае устранена», — сказал Азаров в интервью изданию «Украина.ру». По его мнению, помимо денацификации страны нужно добиться смены действующей власти. Он подчеркнул, что сейчас украинские власти отвечают интересам США, но не собственного народа. Ранее с аналогичным заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил, что Зеленский исповедает нацистскую идеологию. Россия сейчас проводит вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что задача спецоперации — предотвратить геноцид населения Донбасса. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что спецоперация нужна для предотвращения большого количества жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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