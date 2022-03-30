Политолог рассказала, что ускорит переговоры между РФ и Украиной

30 марта 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Завершение борьбы с нацистскими группировками ускорит переговоры России и Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ход переговоров между Россией и Украиной будет ускорен по мере завершения борьбы с нацистскими группировками. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Следующий раунд переговоров, думаю, будет зависеть, в том числе, от этапов прохождения спецоперации. По мере завершения борьбы с нацистскими группировками на востоке Украины переговоры могут значительно ускориться, да и сами украинские переговорщики получат более широкий мандат на уступки, что позволит завершить весь процесс достижением ровно тех целей и задач, которые ставила перед собой Россия», — подчеркнула Наталья Линдигрин. Спикер отметила, что встреча двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского, произойдет после того, как будут в полной мере удовлетворены требования РФ. «Российская сторона с самого начала не отступала от заявленных требований, поэтому, думаю, что встреча президентов будет возможна тогда, когда мы будем к ним наиболее близки. И надо отметить, что на сегодняшний день в переговорном процессе был достигнут значительный прогресс. Украинская сторона хоть и с ограничениями, но рассмотрела и пошла на встречу практически по всем выдвигаемым Россией пунктам», — объяснила Линдигрин. По мнению политолога, Украина готова отказаться от вступления в НАТО и признать независимость ЛНР и ДНР, а также не претендовать на Крым. «Украина готова гарантировать отказ от вступления в НАТО. Нейтральный статус страны был одним из фундаментальных вопросов, требующих скорейшего решения, так как это отказ от разработок и обладания всеми видами ядерного, химического и биологического оружия. Наметился путь урегулирования по вопросу признания статуса ЛНР, ДНР и Крыма. Возможно, сегодня нет готового решения, но это вполне понятно и объяснимо, так как потеря этих территорий может повлечь за собой как свержение Зеленского, так и физическое уничтожение участников переговоров. Не забыта и заявленная российской стороной денацификация. Причем это тоже крайне болезненный вопрос для переговорщиков Зеленского. Их взаимоотношения с национальными батальонами, по данным из различных источников, достаточно напряженные», — заявила Линдигрин. Президент РФ подписал 24 февраля указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Российская и Украинская сторона уже провели ряд переговоров. Очередной раунд состоялся 29 марта в Стамбуле. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ход переговоров между Россией и Украиной будет ускорен по мере завершения борьбы с нацистскими группировками. Об этом URA.RU рассказала исполнительный директор АНО Институт региональных проблем Наталья Линдигрин. «Следующий раунд переговоров, думаю, будет зависеть, в том числе, от этапов прохождения спецоперации. По мере завершения борьбы с нацистскими группировками на востоке Украины переговоры могут значительно ускориться, да и сами украинские переговорщики получат более широкий мандат на уступки, что позволит завершить весь процесс достижением ровно тех целей и задач, которые ставила перед собой Россия», — подчеркнула Наталья Линдигрин. Спикер отметила, что встреча двух президентов, Владимира Путина и Владимира Зеленского, произойдет после того, как будут в полной мере удовлетворены требования РФ. «Российская сторона с самого начала не отступала от заявленных требований, поэтому, думаю, что встреча президентов будет возможна тогда, когда мы будем к ним наиболее близки. И надо отметить, что на сегодняшний день в переговорном процессе был достигнут значительный прогресс. Украинская сторона хоть и с ограничениями, но рассмотрела и пошла на встречу практически по всем выдвигаемым Россией пунктам», — объяснила Линдигрин. По мнению политолога, Украина готова отказаться от вступления в НАТО и признать независимость ЛНР и ДНР, а также не претендовать на Крым. «Украина готова гарантировать отказ от вступления в НАТО. Нейтральный статус страны был одним из фундаментальных вопросов, требующих скорейшего решения, так как это отказ от разработок и обладания всеми видами ядерного, химического и биологического оружия. Наметился путь урегулирования по вопросу признания статуса ЛНР, ДНР и Крыма. Возможно, сегодня нет готового решения, но это вполне понятно и объяснимо, так как потеря этих территорий может повлечь за собой как свержение Зеленского, так и физическое уничтожение участников переговоров. Не забыта и заявленная российской стороной денацификация. Причем это тоже крайне болезненный вопрос для переговорщиков Зеленского. Их взаимоотношения с национальными батальонами, по данным из различных источников, достаточно напряженные», — заявила Линдигрин. Президент РФ подписал 24 февраля указ о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Российская и Украинская сторона уже провели ряд переговоров. Очередной раунд состоялся 29 марта в Стамбуле.